Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.

Об этом он сказал сегодня, 16 марта в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с коронавирусом в Николаеве, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, Сергей Исаков, совместно с депутатом Сергеем Кантором и членом исполнительного комитета горсовета Александром Садыковым предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.

⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести

→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti

По мнению Сергея Исакова, нужно временно остановить финансирование расходов из специального фонда до того времени, пока не будет ясно, сколько денег нужно на борьбу с коронавирусом.

— На прошлой сессии горсовета Александр Федорович (Сенкевич, мэр Николаева, - прим.) предложил нам, депутатам подготовить свое видение решения существующих проблем. Мы втроем, Исаков, Садыков и Кантор проработали все воскресенье, для того, чтобы представить свое видение проблем и их решение. Я не буду пересказывать все, о чем там идет речь. Остановлюсь только на ключевых моментах. На время, пока мы не определимся с объемом финансирования я бы приостановил любые платежи из специального фонда. Потому что сколько надо будет денег — не знает сегодня никто в мире, - сказал Сергея Исакова.

Сергей Исаков считает, что в условиях карантина в Николаеве необходимо разработать специальный план при котором сможет работать городской совет.

— Мы должны подумать о том, что в системе местного самоуправления работают десятки тысяч человек. По каждому учреждению вы должны разработать отдельный план действий по контакту с возможными вирусоносителями. Пока мы этого не сделаем — толку не будет, добавил Сергей Исаков.

Также он указал на необходимость провести дезинфекцию предприятий в Николаеве, чем, по его мнению, должна заняться городская власть.

— Если мы надеемся, что наши предприниматели, которые задействованы в обслуживании наших перевозок и другие, сделают сами дезинфекцию своих предприятий, мест пребывания людей, то это иллюзия. Мы должны создать или пригласить специальные компании, которые взялись бы за эту работу. Если исполнительные органы городского совета этого не сделают, то мы провалим работу, - сказал Сергей Исаков.

При этом он добавил, что людям за время карантина, необходимо выплатить не частичную, а полную заработную плату.

— На время карантина люди не должны пострадать, поэтому никаких ⅔ оплаты — люди должны полностью получать деньги, - отметил Сергей Исаков.

Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.