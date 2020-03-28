Из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.

Об этом пишет Лига.Бизнес.

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.

Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость.

"Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус", - отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Опрошенные агентство нефтяные трейдеры полагают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство.

Как отмечает агентство, в Северной Америке уже несколько сортов "черного золота" опустилась до однозначной цен. Например, нефть Canadian Western Select 27 марта упала до $4,6 за баррель, Oklahoma Sour - до $6,75.

Согласно данным с сайте Investing.com, 28 марта на 13:34 по Киеву майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $25,06 (-4,9%), а WTI - по $21,84 (-3,4%).

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут благодаря надеждам, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на 2 трлн долларов, который может ослабить экономический эффект пандемии и поддержать спрос на нефть.