Компания Facebook выделяет $100 млн для поддержки новостных организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в блоге компании.

Четверть от общей суммы ($25 миллионов) направят на гранты для финансирования региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project. Остальные $75 млн — пойдут на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру. В компании сообщили, что 50 изданий в США и Канаде уже получили первые гранты.

Как отмечает The Wall Street Journal, в условиях финансовой неопределенности новостные издания могут столкнуться с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку многие компании урезают маркетинговые бюджеты.

Несмотря на рост количества читателей, падение рекламных доходов заставляет многие СМИ урезать зарплаты и сокращать сотрудников. В Facebook отметили, что хотят помочь медиа избежать подобных мер.

Напомним, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.