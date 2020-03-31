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Компания Facebook выделяет $100 млн для поддержки новостных организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается в блоге компании.
Четверть от общей суммы ($25 миллионов) направят на гранты для финансирования региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project. Остальные $75 млн — пойдут на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру. В компании сообщили, что 50 изданий в США и Канаде уже получили первые гранты.
Как отмечает The Wall Street Journal, в условиях финансовой неопределенности новостные издания могут столкнуться с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку многие компании урезают маркетинговые бюджеты.
Несмотря на рост количества читателей, падение рекламных доходов заставляет многие СМИ урезать зарплаты и сокращать сотрудников. В Facebook отметили, что хотят помочь медиа избежать подобных мер.
Напомним, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.
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Компания Facebook выделяет $100 млн для поддержки новостных организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается в блоге компании.
Четверть от общей суммы ($25 миллионов) направят на гранты для финансирования региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project. Остальные $75 млн — пойдут на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру. В компании сообщили, что 50 изданий в США и Канаде уже получили первые гранты.
Как отмечает The Wall Street Journal, в условиях финансовой неопределенности новостные издания могут столкнуться с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку многие компании урезают маркетинговые бюджеты.
Несмотря на рост количества читателей, падение рекламных доходов заставляет многие СМИ урезать зарплаты и сокращать сотрудников. В Facebook отметили, что хотят помочь медиа избежать подобных мер.
Напомним, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
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Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа