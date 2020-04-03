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В аэропорту Херсона арестовали груз с 20970 респираторными масками, которые незаконно пытались вывезти в Израиль.
Об этом сообщает Бюро судебной информации.
Экспортером масок, общая стоимость которых достигает 1 миллиона гривен, выступила компания ООО «СП« Агент-Экспортер». Этот товар направлялся в Израиль.
Адвокат фирмы заявил, что нарушений нет, поскольку респираторы уровня защиты FFP1 вывозить из Украины не запрещено.
В прокуратуре Херсонской области сообщили, что экспорт таких масок является незаконным, а стоимость груза составляет 1 миллион гривен.
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В аэропорту Херсона арестовали груз с 20970 респираторными масками, которые незаконно пытались вывезти в Израиль.
Об этом сообщает Бюро судебной информации.
Экспортером масок, общая стоимость которых достигает 1 миллиона гривен, выступила компания ООО «СП« Агент-Экспортер». Этот товар направлялся в Израиль.
Адвокат фирмы заявил, что нарушений нет, поскольку респираторы уровня защиты FFP1 вывозить из Украины не запрещено.
В прокуратуре Херсонской области сообщили, что экспорт таких масок является незаконным, а стоимость груза составляет 1 миллион гривен.