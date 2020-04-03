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Министерства внутренних дел и сельского хозяйства Германии разработали правила и выступили с предложением разрешить немецким агропредприятиям нанимать иностранных сезонных рабочих.
Об этом сообщает Лига.
План включает строгие правила на въезд и соблюдение гигиены.
Фермерам смогут пригласить 40 000 работников в апреле и еще 40 000 в мае. Группы предлагают принимать в специально отобранные аэропорты после медицинской проверки.
Затем иностранные рабочие должны пройти 14-дневный карантин: они будут жить в условиях, которые правительственные чиновники описывают как «виртуальный карантин одновременно с возможностью работать».
Из сезонных работников сформируют небольшие команды. Им подготовят жилье с соблюдением санитарных норм. Если в группе выявят заболевших, их изолируют, и врачи будут мониторить состояние других членов команды.
Ожидается, что 80 000 сезонных работников приедут из Восточной Европы, в основном из Румынии и Польши. Кроме того, уже 20 000 человек остались в Германии и им продлили разрешение на работу.
План правительства также предусматривает привлечение 10 000 граждан Германии: безработных, студентов, лиц, ищущих убежище, и тех, кто из-за карантина вынужден работать неполный день или находится в вынужденном отпуске.
Министр сельского хозяйства Юлия Клекнер описал план как «прагматичное решение», которое учитывает меры защиты и обеспечит производство овощей и фруктов.
— Урожай не ждет, и нельзя откладывать посевную, - рассказала Юлия Клекнер.
Обычно Германии необходимо около 300 000 сезонных рабочих в год.
Напомним, что сегодня 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.
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Министерства внутренних дел и сельского хозяйства Германии разработали правила и выступили с предложением разрешить немецким агропредприятиям нанимать иностранных сезонных рабочих.
Об этом сообщает Лига.
План включает строгие правила на въезд и соблюдение гигиены.
Фермерам смогут пригласить 40 000 работников в апреле и еще 40 000 в мае. Группы предлагают принимать в специально отобранные аэропорты после медицинской проверки.
Затем иностранные рабочие должны пройти 14-дневный карантин: они будут жить в условиях, которые правительственные чиновники описывают как «виртуальный карантин одновременно с возможностью работать».
Из сезонных работников сформируют небольшие команды. Им подготовят жилье с соблюдением санитарных норм. Если в группе выявят заболевших, их изолируют, и врачи будут мониторить состояние других членов команды.
Ожидается, что 80 000 сезонных работников приедут из Восточной Европы, в основном из Румынии и Польши. Кроме того, уже 20 000 человек остались в Германии и им продлили разрешение на работу.
План правительства также предусматривает привлечение 10 000 граждан Германии: безработных, студентов, лиц, ищущих убежище, и тех, кто из-за карантина вынужден работать неполный день или находится в вынужденном отпуске.
Министр сельского хозяйства Юлия Клекнер описал план как «прагматичное решение», которое учитывает меры защиты и обеспечит производство овощей и фруктов.
— Урожай не ждет, и нельзя откладывать посевную, - рассказала Юлия Клекнер.
Обычно Германии необходимо около 300 000 сезонных рабочих в год.
Напомним, что сегодня 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.