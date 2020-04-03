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На сегодня 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 3 апреля, пишет hromadske.
По его словам, в программе «Защита», которую создали для помощи украинцам, застрявшим за границей, за неделю зарегистрировались 13 тысяч 787 граждан Украины.
У 140 из этих украинцев есть проблемы с жильем. Министерство старается помогать решать этот вопрос, благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью. При этом, в Испании удалось разместить группу украинцев на территории монастыря.
— Мы с вами понимаем, конечно, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался в посольствах и консульствах, очевидно живут своей жизнью, не нуждаются в посольствах, не хотят выходить на связь. Мы понимаем их позицию, но еще раз подчеркиваю, что для граждан Украины мы открыты и готовы реагировать на их потребности, - сказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.
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На сегодня 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 3 апреля, пишет hromadske.
По его словам, в программе «Защита», которую создали для помощи украинцам, застрявшим за границей, за неделю зарегистрировались 13 тысяч 787 граждан Украины.
У 140 из этих украинцев есть проблемы с жильем. Министерство старается помогать решать этот вопрос, благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью. При этом, в Испании удалось разместить группу украинцев на территории монастыря.
— Мы с вами понимаем, конечно, что на самом деле украинцев за рубежом гораздо больше, но те, кто не зарегистрировался в посольствах и консульствах, очевидно живут своей жизнью, не нуждаются в посольствах, не хотят выходить на связь. Мы понимаем их позицию, но еще раз подчеркиваю, что для граждан Украины мы открыты и готовы реагировать на их потребности, - сказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.