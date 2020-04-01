Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

— МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так, - сообщил Арсен Аваков.

Свою позицию министр объяснил поведением украинцев, прибывших из Катара и Бали, которые противились обсервации.

— Это – свинство, не по закону, не по суду — по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других. Так нельзя... это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве — прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же — уже в Киеве, - добавил Арсен Аваков.

При этом министр отметил, что нарушителей режима обсервации, тех, кто сбежал от нее, ожидают штрафы.

— Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент — уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) — санкция: штраф до 17 тысяч гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со статьей 325 — вплоть до ареста и содержания под стражей до 3 лет. Никаких игрушек и шуток, у нас уже погибло от вируса 17 человек, - написал Арсен Аваков.

Напомним, что в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта. Помимо этого, большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.