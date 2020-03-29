В международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

— Ситуация следующая. Киев, аэропорт «Борисполь», рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчика — водителя, который встречал прибывших в аэропорту, - написал он.

Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.