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В международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.
— Ситуация следующая. Киев, аэропорт «Борисполь», рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчика — водителя, который встречал прибывших в аэропорту, - написал он.
Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
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В международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.
— Ситуация следующая. Киев, аэропорт «Борисполь», рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчика — водителя, который встречал прибывших в аэропорту, - написал он.
Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль