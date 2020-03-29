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Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
Об этом свидетельствует данные, опубликованные на странице Dozorro в Facebook.
Стоит отметить, что, помимо Николаевской области, тесты на коронавирус не закупили еще 4 области: Черновицкая, Днепропетровская, Херсонская и Ровенская.
При этом, наибольшее количество экспресс-тестов закупили в Киевской (5600), Ивано-Франковской (1600), Харьковской (1400) и Одесской (1300) областях.
В то же время, ПЦР-тесты, которые позволяют диагностировать заболевания на ранних этапах, пока закупали только в Тернополе и Львове.
Всего, по состоянию на 25 марта, в Украине через Prozorro закупили почти 15 тысяч тестов на COVID-19 более чем на 7 миллионов гривен.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.
Об этом свидетельствует данные, опубликованные на странице Dozorro в Facebook.
Стоит отметить, что, помимо Николаевской области, тесты на коронавирус не закупили еще 4 области: Черновицкая, Днепропетровская, Херсонская и Ровенская.
При этом, наибольшее количество экспресс-тестов закупили в Киевской (5600), Ивано-Франковской (1600), Харьковской (1400) и Одесской (1300) областях.
В то же время, ПЦР-тесты, которые позволяют диагностировать заболевания на ранних этапах, пока закупали только в Тернополе и Львове.
Всего, по состоянию на 25 марта, в Украине через Prozorro закупили почти 15 тысяч тестов на COVID-19 более чем на 7 миллионов гривен.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль