По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом сообщается, что за сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Таким образом, на сегодняшний день коронавирус обнаружен:

• Винницкая область - 22 случая;

• Волынская область - 2 случая;

• Днепропетровская область - 6 случаев;

• Донецкая область - 2 случая;

• Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

• Закарпатская область - 1 случай;

• Запорожская область - 11 случаев;

• Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

• Кировоградская область - 4 случая;

• Киев - 82 случая;

• Киевская область - 45 случаев;

• Львовская область - 5 случаев;

• Луганская область - 2 случая;

• Одесская область - 8 случаев;

• Полтавская область - 1 случай;

• Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)

• Сумская область - 6 случаев (1 летальный)

• Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

• Харьковская область - 1 случай;

• Херсонская область - 1 случай;

• Хмельницкая область - 1 случай;

• Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

• Черкасская область - 46 случаев;

• Черниговская область - 1 случай.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.