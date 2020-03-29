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По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
При этом сообщается, что за сутки было зафиксировано 109 новых случаев.
Таким образом, на сегодняшний день коронавирус обнаружен:
• Винницкая область - 22 случая;
• Волынская область - 2 случая;
• Днепропетровская область - 6 случаев;
• Донецкая область - 2 случая;
• Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
• Закарпатская область - 1 случай;
• Запорожская область - 11 случаев;
• Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
• Кировоградская область - 4 случая;
• Киев - 82 случая;
• Киевская область - 45 случаев;
• Львовская область - 5 случаев;
• Луганская область - 2 случая;
• Одесская область - 8 случаев;
• Полтавская область - 1 случай;
• Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
• Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
• Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
• Харьковская область - 1 случай;
• Херсонская область - 1 случай;
• Хмельницкая область - 1 случай;
• Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
• Черкасская область - 46 случаев;
• Черниговская область - 1 случай.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
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По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
При этом сообщается, что за сутки было зафиксировано 109 новых случаев.
Таким образом, на сегодняшний день коронавирус обнаружен:
• Винницкая область - 22 случая;
• Волынская область - 2 случая;
• Днепропетровская область - 6 случаев;
• Донецкая область - 2 случая;
• Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
• Закарпатская область - 1 случай;
• Запорожская область - 11 случаев;
• Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
• Кировоградская область - 4 случая;
• Киев - 82 случая;
• Киевская область - 45 случаев;
• Львовская область - 5 случаев;
• Луганская область - 2 случая;
• Одесская область - 8 случаев;
• Полтавская область - 1 случай;
• Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
• Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
• Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
• Харьковская область - 1 случай;
• Херсонская область - 1 случай;
• Хмельницкая область - 1 случай;
• Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
• Черкасская область - 46 случаев;
• Черниговская область - 1 случай.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль