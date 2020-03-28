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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
Об этом пишет Украинская правда.
Арсен Аваков отметил, что величайшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.
— Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение, - сказал он.
Арсен Аваков подчеркнул, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и постепенно контролирует соблюдение режима.
— За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию. Полиция обладает всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать - тогда штраф или уголовная ответственность, - сказал глава МВД.
Арсен Аваков напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации существует наработанный механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция в случае необходимости принудительно изолирует больного.
Также он отметил, что в Украине по всем статьям на 30% снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники, но такие преступления - не системные.
Ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительством будут приняты необходимые для предотвращения распространения коронавируса в Украине меры.
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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
Об этом пишет Украинская правда.
Арсен Аваков отметил, что величайшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.
— Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение, - сказал он.
Арсен Аваков подчеркнул, что при пересечении границы все украинцы, которые возвращались на родину, подписывали обязательства о самоизоляции, полиция обладает всеми базами данных и постепенно контролирует соблюдение режима.
— За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляцию. Полиция обладает всей базой граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать - тогда штраф или уголовная ответственность, - сказал глава МВД.
Арсен Аваков напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации существует наработанный механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция в случае необходимости принудительно изолирует больного.
Также он отметил, что в Украине по всем статьям на 30% снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники, но такие преступления - не системные.
Ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительством будут приняты необходимые для предотвращения распространения коронавируса в Украине меры.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль