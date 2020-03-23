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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительством будут приняты необходимые для предотвращения распространения коронавируса в Украине меры.
Об этом он написал на своей странице Facebook.
Министр заявил, что карантинные меру приведут к резкому обеднению населения.
— Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется от зарплаты до зарплаты.. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать, - рассказал Арсен Аваков.
Аваков отметил, что люди во время ограничительных мер при коронавирусе не останутся «без средств к существованию».
— В правительстве, вместе с Премьером и Президентом - мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение. Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям, мы к сожалению слишком бедны как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек! Вам уже известно о президентском предложении доплат 1000 гривен пенсионерам. Но разрабатываются и другие меры, - акцентировал внимание Арсен Аваков.
Министр озвучил перечень мер для предотвращения кризиса в Украине во время пандемии коронавируса.
Министр Аваков заявил, что он «не фантазер» и готов пойти на экстраординарные шаги.
— Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические. Какие? - отметил Арсен Аваков.
Также министр озвучил свою позиция:
Министр предупредил о том, что принятые меры будут «чудовищно сложными» для населения.
— Остановлюсь.. - это, в конце концов, не выверенная программа и точно не агитка, а лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые считаю нужным принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий.. Сегодня просто хотел сказать – без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать -защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко, - рассказал Арсен Аваков.
Арсен Аваков призвал решить несколько «ключевых структурных вопросов» до усложнения ситуации с распространением коронавируса в Украине.
— Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период. Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации, - подытожил Арсен Аваков.
Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительством будут приняты необходимые для предотвращения распространения коронавируса в Украине меры.
Об этом он написал на своей странице Facebook.
Министр заявил, что карантинные меру приведут к резкому обеднению населения.
— Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется от зарплаты до зарплаты.. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать, - рассказал Арсен Аваков.
Аваков отметил, что люди во время ограничительных мер при коронавирусе не останутся «без средств к существованию».
— В правительстве, вместе с Премьером и Президентом - мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение. Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям, мы к сожалению слишком бедны как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек! Вам уже известно о президентском предложении доплат 1000 гривен пенсионерам. Но разрабатываются и другие меры, - акцентировал внимание Арсен Аваков.
Министр озвучил перечень мер для предотвращения кризиса в Украине во время пандемии коронавируса.
Министр Аваков заявил, что он «не фантазер» и готов пойти на экстраординарные шаги.
— Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические. Какие? - отметил Арсен Аваков.
Также министр озвучил свою позиция:
Министр предупредил о том, что принятые меры будут «чудовищно сложными» для населения.
— Остановлюсь.. - это, в конце концов, не выверенная программа и точно не агитка, а лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые считаю нужным принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий.. Сегодня просто хотел сказать – без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать -защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко, - рассказал Арсен Аваков.
Арсен Аваков призвал решить несколько «ключевых структурных вопросов» до усложнения ситуации с распространением коронавируса в Украине.
— Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период. Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации, - подытожил Арсен Аваков.
Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.