Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.

Об этом он заявилна странице в Facebook.

— Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны, - написал Арсен Аваков.

Напомним, что за последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать.