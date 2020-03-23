За последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании президента Владимира Зеленского с главами ОГА и мэрами городов, передает Лига.

— Накануне из-за рубежа вернулись 19 000 человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и проводится тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию, - отметил Арсен Аваков.

Кроме того, министр призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.