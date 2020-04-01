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Министр МВД Арсен Аваков заявил, что большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.
Об этом Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
— 13-го марта президент Зеленский обратился к Украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе, улетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?, - написал Аресн Аваков.
Как сообщалось ранее, часть украинцев, которые ночью 30 марта прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
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Министр МВД Арсен Аваков заявил, что большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.
Об этом Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
— 13-го марта президент Зеленский обратился к Украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе, улетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?, - написал Аресн Аваков.
Как сообщалось ранее, часть украинцев, которые ночью 30 марта прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
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Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа