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В аэропорту «Борисполе» в настоящее время остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказываются ехать на обсервацию.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
— Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. К сведению людей было доведено нововведение. На этих рейсах прибыли около 350 человек. На данное время там остаются около 50, категорически отказывающиеся следовать на обсервацию. Остальные уже отправились, - рассказал Андрей Демченко.
Он отметил, что большинство приезжих сознательно понимало, и без проблем последовало на обсервацию. Что касается 50 человек, то ими будут заниматься представители МВД.
Подобный инцидент произошел вчера с пассажирами, прибывшими из Вьетнама.
Как пояснили в ГПСУ по этому поводу, самолет прибыл по времени, когда решение правительства об обязательной обсервации не вступило в действие, и поэтому настаивать на их обязательной обсервации пограничники не имели права.
Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Каждую локацию для их обязательной обсервации подготовят в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.
Напомним, что в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
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В аэропорту «Борисполе» в настоящее время остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказываются ехать на обсервацию.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
— Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух часов ночи прилетели два рейса из Дохи. К сведению людей было доведено нововведение. На этих рейсах прибыли около 350 человек. На данное время там остаются около 50, категорически отказывающиеся следовать на обсервацию. Остальные уже отправились, - рассказал Андрей Демченко.
Он отметил, что большинство приезжих сознательно понимало, и без проблем последовало на обсервацию. Что касается 50 человек, то ими будут заниматься представители МВД.
Подобный инцидент произошел вчера с пассажирами, прибывшими из Вьетнама.
Как пояснили в ГПСУ по этому поводу, самолет прибыл по времени, когда решение правительства об обязательной обсервации не вступило в действие, и поэтому настаивать на их обязательной обсервации пограничники не имели права.
Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Каждую локацию для их обязательной обсервации подготовят в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.
Напомним, что в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа