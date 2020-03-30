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Часть украинцев, которые ночью прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
Об этом сообщает Обозреватель.
Отмечается, что еще при посадке граждан Украины обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, о которой накануне уже сообщили в Кабмине. Однако для украинцев рейс вылился в круглую сумму, и они заверили, что не знали об обсервации до последнего, пока не сели в самолет. Карантин для туристов с Бали должен продлиться до 12 апреля.
По состоянию на 08:30 стало известно, что прибывшие в отель «Казацкий» украинцы пишут заявления с просьбой перевести их на самоизололяцию.
На месте присутствует сотрудник полиции. Он оформляет протоколы. Кроме того, пассажирам самолетов был предложен альтернативный вариант – платная обсервация в отеле «Пуща Конгресс».
Как сообщил на своей странице в Facebook Маси Найем на борту находится 15 детей, никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться, людям запретили снимать любые видео из самолета, туалеты в самолете не работают, вода закончилась.
Как известно, 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
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Часть украинцев, которые ночью прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.
Об этом сообщает Обозреватель.
Отмечается, что еще при посадке граждан Украины обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, о которой накануне уже сообщили в Кабмине. Однако для украинцев рейс вылился в круглую сумму, и они заверили, что не знали об обсервации до последнего, пока не сели в самолет. Карантин для туристов с Бали должен продлиться до 12 апреля.
По состоянию на 08:30 стало известно, что прибывшие в отель «Казацкий» украинцы пишут заявления с просьбой перевести их на самоизололяцию.
На месте присутствует сотрудник полиции. Он оформляет протоколы. Кроме того, пассажирам самолетов был предложен альтернативный вариант – платная обсервация в отеле «Пуща Конгресс».
Как сообщил на своей странице в Facebook Маси Найем на борту находится 15 детей, никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться, людям запретили снимать любые видео из самолета, туалеты в самолете не работают, вода закончилась.
Как известно, 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль