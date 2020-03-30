Часть украинцев, которые ночью прилетели двумя рейсами из Бали, поместили в обсервацию в отель «Казацкий», еще часть туристов отказались от обсервации оставшись на борту лайнера.

Об этом сообщает Обозреватель.

Отмечается, что еще при посадке граждан Украины обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, о которой накануне уже сообщили в Кабмине. Однако для украинцев рейс вылился в круглую сумму, и они заверили, что не знали об обсервации до последнего, пока не сели в самолет. Карантин для туристов с Бали должен продлиться до 12 апреля.

По состоянию на 08:30 стало известно, что прибывшие в отель «Казацкий» украинцы пишут заявления с просьбой перевести их на самоизололяцию.

На месте присутствует сотрудник полиции. Он оформляет протоколы. Кроме того, пассажирам самолетов был предложен альтернативный вариант – платная обсервация в отеле «Пуща Конгресс».

Как сообщил на своей странице в Facebook Маси Найем на борту находится 15 детей, никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться, людям запретили снимать любые видео из самолета, туалеты в самолете не работают, вода закончилась.

Как известно, 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.







