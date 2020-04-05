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Измаильские предприятия приступили к строительству самой большой по своим характеристикам 128-метровой баржи для Светловодского речного терминала.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Предприятия, которые занимаются строительством «Дунайсудосервис» и «Дунайсудоремонт» говорят, что это будет самая большая баржа в истории: ее грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили, - отмечают в компании.
Директор ЧАО «Дунайсудосервис» Станислав Чимбер отметил, что до настоящего времени завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м, поэтому заказ станет важным и качественным этапом развитии предприятия.
— После 2-х лет работы пилотного проекта с 2-мя буксирами и 4 баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках Украины и, возможно, не только в Украине, - отметил директор компании «Гермес-Трейдинг» Юрий Скичко, соучредитель холдинга «АгроВиста», в который входит Светловодский терминал.
Напомним, что Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов считает, что Мировой океан может восстановиться в течение одного поколения.
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Измаильские предприятия приступили к строительству самой большой по своим характеристикам 128-метровой баржи для Светловодского речного терминала.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Предприятия, которые занимаются строительством «Дунайсудосервис» и «Дунайсудоремонт» говорят, что это будет самая большая баржа в истории: ее грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили, - отмечают в компании.
Директор ЧАО «Дунайсудосервис» Станислав Чимбер отметил, что до настоящего времени завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м, поэтому заказ станет важным и качественным этапом развитии предприятия.
— После 2-х лет работы пилотного проекта с 2-мя буксирами и 4 баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках Украины и, возможно, не только в Украине, - отметил директор компании «Гермес-Трейдинг» Юрий Скичко, соучредитель холдинга «АгроВиста», в который входит Светловодский терминал.
Напомним, что Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов считает, что Мировой океан может восстановиться в течение одного поколения.