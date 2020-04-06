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В марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.
Об этом сообщает Укринформ.
— В целом за месяц остатки на счетах населения в банковской системе сократились незначительно - на 2,752 миллиардов в гривне (-0,8%) и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте (-0,2%)", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невнедрении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.
— Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 миллиардов гривень (+1,2%), - отмечается в сообщении.
По инвалютным средствам, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются. Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%.
Напомним, что в Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус.
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В марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.
Об этом сообщает Укринформ.
— В целом за месяц остатки на счетах населения в банковской системе сократились незначительно - на 2,752 миллиардов в гривне (-0,8%) и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте (-0,2%)", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невнедрении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.
— Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 миллиардов гривень (+1,2%), - отмечается в сообщении.
По инвалютным средствам, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются. Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%.
Напомним, что в Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь