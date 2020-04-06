В Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.

— Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать. И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны, - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.