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В Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.
— Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать. И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны, - заявил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.
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В Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.
— Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать. И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны, - заявил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь