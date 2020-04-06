В Украине, с сегодняшнего дня 6 апреля, начали действовать новые ограничительные карантинные меры, которыми в частности, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах, а также все обязаны в общественных местах носить маску или респиратор.

На сайте Кабинета министров Украины обнародованы разьяснения касательно новых ограничительных мероприятий на период карантина.

Так, с сегодняшнего дня украинцы должны носить с собой документы удостоверяющие личность, это нужно для того чтобы проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

С сегодняшнего дня, во всех общественных местах украинцы должны быть в маске или респираторе. К общественным местам относятся подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.

— Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное. Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место», - сказано в сообщении.

Масочный режим в Украине вводят ради безопасности всех нас. Учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные.

— Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается, - сообщают в Кабмине.

За нарушение правил карантина поход в парк или нахождение в общественном месте без маски - штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. За нарушение санитарных правил и норм может быть уголовная ответственность.

Примечательно, что на время карантина Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

— Люди старше 60 лет пока сидят дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому - требуют самоизоляции. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают, - сообщают в Кабмине.

Людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенных на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима. Кроме того, Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

В разьяснениях Кабинета министров также указано, что не запрещены прогулки вокруг дома, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки / скверы, зоны отдыха и тому подобное.

— Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но,кКак сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям покидать дом без сопровождения взрослых. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости. По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком, - сказано в сообщении.

Мероприятия карантина пока действуют до 24 апреля, а поэтому все образовательные учреждения переведены в онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект «Всеукраинская школа онлайн». Старт трансляции - 6 апреля.

Отмечается, что учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, не обязаны обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты, они должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.