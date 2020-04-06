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В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки в Украине было зафиксировано 68 новых случаев, всего с начала эпидемии в Украине умерли от коронавируса 38 человек, 28 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной болезни, на Николаевщине по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки в Украине было зафиксировано 68 новых случаев, всего с начала эпидемии в Украине умерли от коронавируса 38 человек, 28 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.