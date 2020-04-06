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Во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В США заболели 337 тысяч 637 человек. В Испании коронавирус диагностировали у 131 тысяч 646 человек. В Италиии 128 тысяч 948 инфицированных коронавирусом. Германия насчитывает 100 тысяч 123 инфицированных, во Франции заболели уже 93 тысячи 780 человек. В Китае 82 тысячи 641 инфицированный. В Иране коронавирус диагностировали у 58 тысяч 226 человек, в Великобритании 48 тысяч 440 человек. В Турции коронавирусом заболели 27 тысяч 69 человек, в Швейцарии 21 тысяча 100 человек.
В Китае коронавирус победили 77 тысяч 294 человека, умерли 3 тысячи 212 человек, в Испании 38 тысяч 80 выздоровевших и 12 тысяч 641 умерший, в Германии выздоровели 28 тысяч 700 человек 1 тысяча 584 человека умерли. В Иране 22 тысячи 11 человек выздоровели и 3 тысячи 603 умерли. в Италии 21 тысяча 815 человек победили коронавирус, 15 тысяч 877 умерли.
Во Франции коронавирус победили 16 тысяч 354 человека, 8 тысяч 78 человек умерли. В США — 17 тысяч 578 выздоровевших и 3 тысячи 48 человек умерших. В Великобритании от коронавируса умерли 4 тысячи 934 человека еще 229 человек вылечились. В Турции болезнь побороли 1 тысяча 42 человека, 574 человека умерли. В Швейцарии выздоровели 6 тысяч 415 человек, умерли 715.
Напомним, в Италии, которая уже месяц находится на карантине из-за эпидемии коронавируса, у людей заканчиваться деньги, поэтому увеличивается число случаев грабежей продуктовых магазинов.
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Во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В США заболели 337 тысяч 637 человек. В Испании коронавирус диагностировали у 131 тысяч 646 человек. В Италиии 128 тысяч 948 инфицированных коронавирусом. Германия насчитывает 100 тысяч 123 инфицированных, во Франции заболели уже 93 тысячи 780 человек. В Китае 82 тысячи 641 инфицированный. В Иране коронавирус диагностировали у 58 тысяч 226 человек, в Великобритании 48 тысяч 440 человек. В Турции коронавирусом заболели 27 тысяч 69 человек, в Швейцарии 21 тысяча 100 человек.
В Китае коронавирус победили 77 тысяч 294 человека, умерли 3 тысячи 212 человек, в Испании 38 тысяч 80 выздоровевших и 12 тысяч 641 умерший, в Германии выздоровели 28 тысяч 700 человек 1 тысяча 584 человека умерли. В Иране 22 тысячи 11 человек выздоровели и 3 тысячи 603 умерли. в Италии 21 тысяча 815 человек победили коронавирус, 15 тысяч 877 умерли.
Во Франции коронавирус победили 16 тысяч 354 человека, 8 тысяч 78 человек умерли. В США — 17 тысяч 578 выздоровевших и 3 тысячи 48 человек умерших. В Великобритании от коронавируса умерли 4 тысячи 934 человека еще 229 человек вылечились. В Турции болезнь побороли 1 тысяча 42 человека, 574 человека умерли. В Швейцарии выздоровели 6 тысяч 415 человек, умерли 715.
Напомним, в Италии, которая уже месяц находится на карантине из-за эпидемии коронавируса, у людей заканчиваться деньги, поэтому увеличивается число случаев грабежей продуктовых магазинов.