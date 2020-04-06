Об этом сообщает Громадське.

Поскольку значительная часть населения на юге работает в так называемой «черной экономике», многие люди потеряли работу, на которой они не могут юридически требовать пособия по безработице.

В некоторых Facebook-группах население призывают к массовым протестам и грабежам, а некоторые жители просто отказываются платить за продукты на кассе. В южной провинции Апулия недавно похитили грузовики с продуктами, которые доставляли пищу, а в Палермо (Сицилия) — 20 человек одновременно отказываются платить в супермаркете.

Практически в каждом продуктовом магазине Италии есть тележка, где людям, которые все еще могут позволить себе продукты, рекомендуют дарить их тем, кто не может. В многоквартирных кварталах по всей стране постоянно поступают сообщения о пакетах помощи, которые оставляют перед дверью людей, потерявших работу.

В полиции говорят, что понимают, что итальянцы нуждаются в помощи в покрытии базовых потребностей, но многие из них не обращаются за помощью из-за «чувства собственного достоинства».

Напомним, что в Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.