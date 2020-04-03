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В Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.
Об этом сообщает агенство ANSA.
Отмечается, что сегодня, 3 апреля, умерли еще двое врачей. Таким образом количество летальных случаев среди медиков увеличилось до 73.
Речь идет о кардиологе Рикардо Париса и враче общей практики Доминике Мусафире.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.
Напомним, правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.
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В Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.
Об этом сообщает агенство ANSA.
Отмечается, что сегодня, 3 апреля, умерли еще двое врачей. Таким образом количество летальных случаев среди медиков увеличилось до 73.
Речь идет о кардиологе Рикардо Париса и враче общей практики Доминике Мусафире.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.
Напомним, правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.