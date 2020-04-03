В Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.

Об этом сообщает агенство ANSA.

Отмечается, что сегодня, 3 апреля, умерли еще двое врачей. Таким образом количество летальных случаев среди медиков увеличилось до 73.

Речь идет о кардиологе Рикардо Париса и враче общей практики Доминике Мусафире.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.