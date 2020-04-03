Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности бригада украинских медиков отправится в Италию на помощь коллегам в борьбе с коронавирусом. Часть врачей определит Министерство здравоохранения, часть — МВД.

— Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии, - сказал Владимир Зеленский.





Украинское правительство обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что у них будут все необходимые средства индивидуальной защиты.





— У врачей будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося в этом. К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка, - сказано в сообщении.

Напомним, правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.