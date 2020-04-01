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Правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.
Об этом в ходе селекторного совещания рассказал министр МВД Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что было бы неплохо отпарвить в Италию анестезиологов, и когда в Украине наступит пик болезни у них будет опыт борььбы с пандемией.
— Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Ранее сообщалось, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.
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Правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.
Об этом в ходе селекторного совещания рассказал министр МВД Арсен Аваков.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что было бы неплохо отпарвить в Италию анестезиологов, и когда в Украине наступит пик болезни у них будет опыт борььбы с пандемией.
— Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Ранее сообщалось, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.