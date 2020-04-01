Украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.

Об этом сообщают в пресс-службе офиса президента Украины.

— Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте списки как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить, - обратился Глава государства к Премьер министру Дениса Шмыгаля.

Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

— Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий, - отметил Денис Шмыгаль.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

