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Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в комментарии «Украинской правде»
Отмечается, что 28 марта после телеэфира Рсен Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».
— До второй половины мая, полага, — ответил он на просьбу уточнить сроки.
Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина — 24 апреля.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
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Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в комментарии «Украинской правде»
Отмечается, что 28 марта после телеэфира Рсен Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».
— До второй половины мая, полага, — ответил он на просьбу уточнить сроки.
Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина — 24 апреля.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа