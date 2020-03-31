Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в комментарии «Украинской правде»

Отмечается, что 28 марта после телеэфира Рсен Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии».

— До второй половины мая, полага, — ответил он на просьбу уточнить сроки.

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина — 24 апреля.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.