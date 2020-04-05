Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом он сказал в прямом эфире студии Obozrevatel.

Губернатор отметил, что работа, направленная на преодоление распространения COVID-19, была начата еще в январе, поспособствовав данному результату.

— Никакого секрета нет. Мы работаем на опережение. Начали работать еще с января. Благодаря поддержке президента и правительства мы сделали шаги на опережение, которые сегодня дали результат, - заявил Александр Стадник.

Также Александр Стадник подчеркнул, что ОГА проводит интенсивную информационную работу, чтобы люди придерживались карантина и не выходили из дома.

— Мы проводим очень серьезную информационную политику в отношении карантинных мер. Мы ежедневно на связи с районами, делаем акцент на карантинных мероприятиях. Доносим информацию до людей, чтобы они максимально придерживались правил карантина, оставались дома. В области закрыты большинство рынков, работают несколько, потому что людям нужно где-то закупать продукты питания. Отрабатываем дополнительные меры, которые имеют волонтерские корни, в отношении поддержки медиков и других работников критической инфраструктуры, - сказал он.

В частности, Александр Стадник рассказал, что вопрос перекрытия Николаевской области не решен, поскольку в регионе нет подтвержденных заболеваний. Однако, будут введены ограничительные меры.

— Относительно перекрытия области – это юридический вопрос. У нас объявлена чрезвычайная ситуация по стране, но не в Николаеве, поскольку нет подтвержденных случаев. Перекрытие – это вопрос времени, - добавил губернатор.

По состоянию на 4 апреля Николаевская область продолжает оставаться единственным регионом Украины, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. С 16 марта в области был введен учет жителей, которые прибыли из-за рубежа и разными путями вернулись в места постоянного проживания.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник выразил надежду, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине, поскольку в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Также он заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.