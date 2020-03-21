Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Об этом руководитель Николаевской ОГА сказал сегодня, 21 марта, во время пресс-конференции о ситуации с коронавирусом COVID-19, передают НикВести.

— Медработники в Николаевской области сегодня максимально обеспечены всем, что им нужно. В первую очередь человек, который предоставляет помощь, это врач, и акцент - это врачи. Это те люди, которым будут предоставляться все преимущества для их обязанностей, - сказал Александр Стадник.

При этом, он назвал неправдивой информацию о том, что врачи якобы массово увольняются или не хотят работать в нынешних условиях.

— Информация, что врачи увольняются, есть паника, все уходят, не соответствовала действительности, - сказал чиновник.

Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

Глава Николаевской ОГА рассказал, что ситуация в регионе «полностью контролируемая и находится на постоянном контроле».

— У нас есть четкий план действий областных служб в случае возникновения ситуации возникновения заболевания. Во всех учреждениях здравоохранения проведены учения с медицинским персоналом. Я хочу отметить, что если будет необходимость немедленного принятия действий относительно первого случая на Николаевщине, мы начинаем работать очень быстро, оперативно, слаженно и мобильно. К этому мы на сегодняшний день полностью готовы, - сказал Александр Стадник.

Он отметил, что главная задача на сегодня — соблюдение всех ограничений во время карантина и постоянный контроль за соблюдением самоизоляции граждан, которые вернулись из стран Европы. Областная инфекционная больница в случае необходимости может принять 150 пациентов, которые потенциально могут быть носителями вируса, а в случае необходимости и при массовом распространении коронавируса будут проведены все необходимые мероприятия для обеспечения мест для всех, кто будет нуждаться. Кроме того, составлен перечень медучреждений, которые в случае необходимости тоже будут принимать потенциальных носителей коронавируса.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.

Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.