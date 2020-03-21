Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 21 марта, в Николаевской облгосадминистрации состоялась пресс-конференция с участием главы ОГА Александра Стадника.

В ходе мероприятия, отвечая на вопрос о мотивации и поощрении медработников губернатор сообщил, что ОГА просит Министерство здравоохранения выделить из государственного бюджета 66 миллионов гривен для доплат в размере 200%. Также он сообщил, что областной инфекционной больнице для поощрения врачей уже выделено 360 тысяч гривен из бюджета.

— Что касается поощрения врачей, если я помню, я тоже говорил, что врачи для нас - это сегодня первые люди, которые должны иметь все возможности, чтобы безопасно делать свою работу. Это очень важно. И сегодня стоит вопрос, каждый час, каждую минуту: как врачей обеспечить всем на будущее необходимым. Таким образом, сегодня у нас возникла такая хорошая инициатива, что мы будем иметь 55 мест полноукомплектованных оборудованием для инфекционных болезней. Нового образца, это очень важно, подчеркую. Что касается поощрения, то мы уже обратились (в Минздрав, - прим.) и считаем, что будет 200% надбавка к окладу врачам, которые занимаются этим направлением. 60 миллионов гривен, - сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

Что касается выделения других денег из областного бюджета, то губернатор сообщил только о предложениях по перераспределению 36 миллионов гривен на покупку медоборудования и дезинфицирующих средств.

Стоит отметить, что еще 13 марта, в своем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти на местах поручено учредить доплату медикам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям в рамках борьбы против распространения коронавируса.

— Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти учредить дополнительное материальное поощрение медицинским работникам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям, — сказал тогда Владимир Зеленский.

Напомним, Львовская область первой в Украине выделила из областного бюджета почти 20 миллионов гривен одноразовой выплаты врачам и медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом, который равен должностному окладу.

Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.