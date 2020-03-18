Львовская область первой в Украине выделила из областного бюджета почти 20 миллионов гривен одноразовой выплаты врачам и медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусом, который равен должностному окладу.

Об этом заявил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, передает ZIK.

По его словам, речь идет о Львовской областной инфекционной больнице, госпитале ветеранов войн в Винниках, фтизиопульмонологическом центре и Областном центре экстренной медицинской помощи.

«Уже на этой неделе деньги должны поступить на счета медиков областных учреждений», — подчеркнул он.

Напомним, местным органам власти поручено учредить доплату медикам, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям в рамках борьбы против распространения коронавируса.

Отметим, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.