Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент НикВести.

В частности, для противодействия распространения коронавируса из бюджета Николаева депутаты перераспределили 22 миллиона 593 тысячи гривен, которые будут распределены следующим образом:

6 миллионов 65 тысяч гривен Управлению СБУ в Николаевской области, ГУНП в Николаевской области, Управлению патрульной полиции в Николаевской области и воинской части №3039;

10 миллионов 528 тысяч гривен Управлению охраны здоровья на борьбу с коронавирусом;

1 миллион гривен Управлению по чрезвычайным ситуациям на пополнение материального резерва;

5 миллионов гривен Департаменту финансов на пополнение резервного фонда.

Также, депутаты проголосовали за распределение медицинской субвенции в размере 7 миллионов 585 тысяч гривен, в Управление социальной защиты направлено 1 миллион гривен на материальную помощь жителям Николаева.

Помимо этого, на борьбу с инфекцией выделили еще 27 миллионов 500 тысяч гривен, однако без росписи по статьям расходов. По словам депутата горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Александра Бернадского, данное распределение будет утверждаться по обращению Управления здравоохранения Николаевского городского совета по согласованию с планово-бюджетной комиссией.

Отметим, что за принятие данного решения проголосовали 41 депутат.

Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.

Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.

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