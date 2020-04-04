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По состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственному санитарному враче Николаевской области.
С 20:00 3 апреля и до 08:00 4 апреля пациенты с подозрением на COVID-19 не обращались. Сейчас в инфекционном стационаре находится 6 человек.
Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 63 пациента с подозрением на заболевание COVID-19, из них 54 человека были госпитализированы, 9 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
В частности, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было лабораторно обследовано на COVID-19 60 человек. 3 пациентов от обследования отказались. На данный момент 59 обследований имеют отрицательный результат, 1 проба в работе.
С 16 марта был введено учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы и тех, кто различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.
Всего на учет было взято 1848 человек. По состоянию на 4 апреля в связи с завершением сроков самоизоляции с учета снято 713 человек. Продолжается медико-санитарное наблюдение за 1135 лицами.
Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Ранее губернатор Александр Стадник выразил надежду, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине, поскольку в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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По состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственному санитарному враче Николаевской области.
С 20:00 3 апреля и до 08:00 4 апреля пациенты с подозрением на COVID-19 не обращались. Сейчас в инфекционном стационаре находится 6 человек.
Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 63 пациента с подозрением на заболевание COVID-19, из них 54 человека были госпитализированы, 9 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
В частности, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) было лабораторно обследовано на COVID-19 60 человек. 3 пациентов от обследования отказались. На данный момент 59 обследований имеют отрицательный результат, 1 проба в работе.
С 16 марта был введено учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы и тех, кто различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.
Всего на учет было взято 1848 человек. По состоянию на 4 апреля в связи с завершением сроков самоизоляции с учета снято 713 человек. Продолжается медико-санитарное наблюдение за 1135 лицами.
Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Ранее губернатор Александр Стадник выразил надежду, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине, поскольку в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.