Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине, поскольку в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом он заявил в четверг, 2 апреля, на заседании областной комиссии ТБНС, - передает корреспондент НикВести.

Губернатор подчеркнул, что чиновники круглосуточно проводят необходимую работу для предотвращения распространения вируса в области. Он также отметил, что на Николаевщине до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.

– На сегодняшний день ситуация в области контролируется. Нет зафиксированных подтвержденных случаев. Вся работа, направленная на предотвращение этой пандемии, выполняется. Комиссии принимают правильные решения. Все отрабатывается согласно закона, никто не гуляет, все работают слажено 24/7 с одной целью – предотвратить в Николаевской области COVID-19.

Александр Стадник выразил надежду, что завершение пандемии в Украине начнется именно с Николаевской области.

– Пусть Николаевская область будет той областью, с которой начнется прогресс выздоровления и прекращения пандемии по Украине. Не надо паниковать, придерживайтесь карантина. Не даром Николай Чудотворец покровитель нашего города, насколько я знаю. С божьей помощью мы все-таки сможем справится с этой непростой ситуацией.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее 25 марта начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Отметим, что в Николаевской области состоянием на 2 апреля не зафиксировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Таким образом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.