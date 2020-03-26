Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал, что область сможет получить аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для лечения больных на коронавирус, только к концу апреля - середине мая при условии полной предоплаты сейчас.

Об этом он сказал вчера, 25 марта, во время совещания депутатов - членом бюджетной комиссии с губернатором Александром Стадником и чиновниками ОГА, сообщают НикВести.

Как известно, Николаевская ОГА предложила областному совету перераспределить на борьбу с коронавирусом 48 миллионов гривен бюджета. Для вынесения на сессию этого вопроса, его должна рассмотреть бюджетная комиссия облсовета, заседание которой из-за отсутствия депутатов не могут провести уже вторую неделю.

Павел Георгиев отметил, что на сегодня все поставщики медоборудования, в том числе и аппаратов ИВЛ, работают только по полной предоплате со стороны заказчика. А потому, облздрав и больницы не могут сегодня заказать оборудование, пока облсовет не выделит финансирование.

— Услышьте, уважаемые депутаты. Мы тратим время! Сегодня ни один аппарат в Украине даже не берутся рассматривать без 100-процентной предоплаты. При предоплате сегодня - аппараты будут в лучшем случае, поставляться в конце апреля или в середине мая. Пока мы тут сидим, наши эксперты, врачи, анастезиологи бросили сегодня… Мы отменили плановые операции, занимаемся только ургенцией. Мы не принимаем людей в поликлиниках. Мы делаем все, чтобы сегодня подготовиться, - сказал Павел Георгиев.

Также начальник облздрава рассказал о других проблемах, связанных с готовностью Николаевщины лечить больных на коронавирус. В частности, это кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких.

— Сейчас мы занимаемся тем, чтобы мобилизовать еще аппараты искусственного дыхания, которые могут работать от кислородного концентратора. Сейчас самая большая проблема - кислород. Но мы обратились на «Зорю», мы обратились к специалистам. Пришли люди, вчера обсчитали и сказали, что деньги - это самая маленькая проблема. Время! Это проект, самое большое, потом проведение этих работ, и, самое страшное, безопасность. За неделю мы этого не сделаем. За две не сделаем. Это несколько месяцев интенсивного быстрого труда. Поэтому, медики сейчас занимаются одним. Мы выискиваем аппараты, которые могут работать от кислородного прикроватного концентратора. И туда в инфекционной больнице мы будем делать рядом в другом, соседнем нормальном отделении, будем размещать койки реанимации. Пока вот то, что намечается, пока не будет оплачено, закуплено и доставлено… В реанимации у нас есть 7 готовых коек для того, чтобы мы начали оказывать помощь. Дальше, давайте все вместе: предоплата, покупать… Всем нужно объединяться и покупать сегодня не только аппараты ИВЛ, - сказал Павел Георгиев.

По его словам, еще есть масса необходимых аппаратов и средств, потребность в которых еще «даже не считали».

— Но самые простые вещи, которые мы просто сегодня даже не считали… Каждому больному, который будет на искусственной вентиляции легких, нужно будет минимум 4 раза в сутки ту трубку открыть и специальным одноразовым стерильным катетером туда зайти, убрать слизь и еще что-то, выбросить. Дальше решать вопросы с уничтожением (отходов, - прим.) и так далее… Сегодня нужно закупать матрасы, постели, минимум 2 - 3 дезкамеры, которые будут все эти матрасы после пациентов прожаривать. Если мы не закупим несколько десятков тысяч одноразовых постелей и так далее. Что вы понимали, на все сегодня предоплата и на все очередь. И чем больше мы здесь тратим время, тем наша очередь все дальше и дальше, - сказал начальник Николаевского облздрава.

Напомним, 21 марта глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.