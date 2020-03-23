В Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.

Об этом говорится в ответе заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли от 20 марта на информационный запрос журналистов проекта StateWatch, копию которого они предоставили редакции НикВести.

В документе отмечается, что в ближайшее время планируется приобрести 2 аппарата ИВЛ высокого класса за счет областного бюджета.

Что касается наличия средств индивидуальной защиты медперсонала и пациентов, то в этом тоже есть нехватка.

В ОГА рассказали о месячной потребности больницы в средствах индивидуальной защиты из расчета 11 посещений в сутки больного медперсоналом на 10 случаев в сутки.

• Халат медицинский одноразовый - есть 292 штуки, а необходимо на месяц 3900;

• Противочумный костюм - есть 3 штуки, а в месяц нужно 4500;

• Перчатки в длинным манжетом - в наличии 1350, а потребность на месяц - 5700 штук;

• Бахилы высокие - есть 100 пар, а нужно 3900;

• Противоаэрозольный респиратор типа FFP3 - в наличии 810 штук, при потребности в месяц 1000 штук;

• Маска хирургическая водонепроницаемая - есть 60 штук, а нужно 4100 в месяц;

• Очки защитные - есть 120 штук из необходимых на месяц 128.

В письме за подписью Александра Трайтли говорится, что из резервного фонда областного бюджета на первоочередные мероприятия по предотвращению возникновению и распространению на территории региона коронавирусной инфекции COVID-19 выделено в общей сумме 5,6 миллиона гривен.

Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.

Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.



