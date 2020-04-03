С 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В частности, с 6 апреля в Украине запрещается:

• Находиться в общественных местах без маски или респиратора;

• Посещение спортивных и детских площадок;

• Самостоятельно покидать места обсервации (изоляции);

• Пребывать на улице без документов, подтверждающих личность;

• Перемещаться больше, чем по два человека (помимо случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

• Посещение парков, скверов, зон отдыха и прибрежных зон (помимо выгула домашних животных одним человеком);

• Пребывание в общественных местах детей, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых;

• Посещение учреждений социальной защиты.

— Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины вводит новые ограничения, чтобы обезопасить людей от COVID-19 и спасти как можно больше жизней, - написал премьер.

При этом Денис Шмыгаль добавил, что карантинные меры в Украине усилили, руководствуясь мировой практикой.

— Для сохранения жизни людей власть разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагов, - добавил он, опубликовав инфографику мер по противодействию коронавирусу в мире и Украине.

Напомним, что ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля.