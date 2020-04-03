Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, продлятся как минимум до конца апреля.

Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт Дело.

Премьер-министр также отметил, что по плану правительства, «если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий».

По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов: сначала на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Шмыгаль объяснил, что это позволит уже с начала мая перезапустить экономику.

— По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел Covid-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер, — рассказал Денис Шмыгаль.

Вместе с тем это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Глава правительства провел онлайн-встречу с представителями Европейской бизнесс-ассоциацией, на которой он отметил, что для детей и людей пожилого возраста карантинные меры продлятся дольше, чем для работающего населения.

— Люди трудоспособного возраста смогут возвращаться к работе с соблюдением социальной дистанции и необходимых защитных мер. Для школьников, студентов, людей пожилого возраста и лиц из групп риска карантин, вероятно, продолжится еще на некоторое время. Также под вопросом остается работа общественного транспорта, проведения публичных мероприятий и так далее, — передали в ЕБА позицию украинского премьера.

Напомним, что в Кабинете министров Украины ожидают, что перезапустить экономику удастся уже в начале мая, однако только в том случае, если количество зараженных коронавирусом пойдет на спад.