В Кабинете министров Украины ожидают, что перезапустить экономику удастся уже в начале мая, однако только в том случае, если количество зараженных коронавирусом пойдет на спад.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, пишет hromadske.

— Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста, частично восстановится работа транспорта. Это позволит уже в начале мая начать рестарт экономики, - сообщил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что даже в таких условиях, ограничительные меры все еще будут оставаться. В частности, будут действовать ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения.

Напомним, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.