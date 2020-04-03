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В Кабинете министров Украины ожидают, что перезапустить экономику удастся уже в начале мая, однако только в том случае, если количество зараженных коронавирусом пойдет на спад.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, пишет hromadske.
— Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста, частично восстановится работа транспорта. Это позволит уже в начале мая начать рестарт экономики, - сообщил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что даже в таких условиях, ограничительные меры все еще будут оставаться. В частности, будут действовать ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения.
Напомним, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.
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В Кабинете министров Украины ожидают, что перезапустить экономику удастся уже в начале мая, однако только в том случае, если количество зараженных коронавирусом пойдет на спад.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, пишет hromadske.
— Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов: на работу пойдут люди трудоспособного возраста, частично восстановится работа транспорта. Это позволит уже в начале мая начать рестарт экономики, - сообщил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что даже в таких условиях, ограничительные меры все еще будут оставаться. В частности, будут действовать ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения.
Напомним, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.