|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
В течение двух недель силами компании «Нибулон» и небезразличных предпринимателей в Николаевском центре лечения инфекционных заболеваний проведут модернизацию на сумму почти 17 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.
— Я решу насущные проблемы этой больницы всего за 2 недели. Не просто перечислю средства на какой-то фонд и успокоюсь. Нет! За 2 недели мы выполним работы, которые не выполнялись десятилетиями. И моему коллективу не будет стыдно, как мы помогли этой больнице, и каждый житель области и города будет знать, что получит надлежащее лечение в надлежащих условиях. На этот период больница станет своего рода нашим подразделением. И каждый вечер я буду знать об уже выполненном объеме работ и перечне задач на завтра, — написал Алексей Вадатурский.
Он возмутился, что последние годы Николаевская «инфекционка» финансировалась по остаточному принципу.
— Отмечу одно: последние четыре года эта больница финансировалась по остаточному принципу. Точнее и не финансировалась вообще. А как еще это назвать, когда за эти годы они получили всего 400 000 гривен?! — возмутился Алексей Вадатурский.
Гендиректор компании «Нибулон», которая занялась подготовкой больницы к эпидемии коронавируса и взяла на себя основную часть расходов, рассказал, какие именно работы будут проведены в течение последующих двух недель.
— Новая кислородная сеть - шанс на жизнь для 80 пациентов. Через две недели будет спроектировано, проведена экспертиза, укомплектовано и смонтировано оборудование для создания кислородной сети на 86 точек подачи кислорода к аппаратам ИВЛ. До 17 апреля планируем завершить эту работу. На самом деле это сверхсложно, но мы это сделаем.
— Новые аппараты ИВЛ. Уже до 16 апреля прибудет первая партия этого оборудования, и оно немедленно будет установлено здесь.
— Новый уровень дезинфекции. Современная электрическая дезинфекционная камера прямо с производства прибудет и уже к 12 апреля будет смонтирована.
— Новые стиральные, сушильная и гладильная машины. Только представьте себе, что сейчас здесь используется оборудование 50-60-х годов. Чтобы решить этот вопрос срочно, я вышел на руководителя компании-поставщика ООО «Лондри Трейд» и по моей просьбе, несмотря на то, что это для больницы, она сняла с продажи и реализовала нам две промышленные стиральные машины, две сушильные и гладильную.Представьте - в пятницу переговоры, а на утро вторника оборудования уже в больнице будет. Теперь больница без нарушения технологии сможет обеспечить надлежащие условия при работе с инфицированным бельем. Дополнительно в этом помещении будет проведен ремонт и восстановлена крыша, на него во время урагана упало дерево и была повреждена линия электропередач.
— Восстановим пандусы и покрытия проезжих частей на территории больницы. Сегодня здесь есть участки, которые «скорая», при необходимости, не может проехать, и чтобы доставить пациентов в реанимационное отделение, медики должны нести их на руках. Мы исправим эту ситуацию. А также передадим больнице электромобиль, чтобы медперсонал мог перевозить ним необходимые вещи.
— Восстановим ограждение по периметру территории. Вы не поверите, но часть бетонного забора вообще отсутствует, а жители прилегающих к территории больницы домов выносили на территорию инфекционной (!) больницы свой мусор! Завтра территория будет должным образом огорожена.
— Отремонтируем пищеблок, — написал Алексей Вадатурский.
По словам Алексея Вадатурского, общая сумма расходов на сегодняшний день составляет 17 миллионов гривен.
— Этот перечень можно еще долго продолжать и сумма наших расходов уже составляет почти 17 миллионов гривен. Но здесь действительно назрела необходимость строить новую больницу. Ее нужно было строить еще в далекие 1994-1996 годы, после холеры, свирепствовавшей в Николаеве, но эпидемия прошла, и чиновники забыли об этой больнице. Но, уважаемые депутаты и чиновники, жизнь снова напоминает вам о необходимости строительства новой инфекционной больницы. Проект есть. Экспертные заключения имеются. Пустые разговоры — в сторону, и выделяйте средства. Стройте. Пока я сделаю все, чтобы люди, которые, не дай Бог, попадут в инфекционную больницу, были уверены, что им здесь помогут, но бактериологические войны только начинаются, поэтому новая, а главное современная больница очень нужна, — написал Алексей Вадатурский.
Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В течение двух недель силами компании «Нибулон» и небезразличных предпринимателей в Николаевском центре лечения инфекционных заболеваний проведут модернизацию на сумму почти 17 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.
— Я решу насущные проблемы этой больницы всего за 2 недели. Не просто перечислю средства на какой-то фонд и успокоюсь. Нет! За 2 недели мы выполним работы, которые не выполнялись десятилетиями. И моему коллективу не будет стыдно, как мы помогли этой больнице, и каждый житель области и города будет знать, что получит надлежащее лечение в надлежащих условиях. На этот период больница станет своего рода нашим подразделением. И каждый вечер я буду знать об уже выполненном объеме работ и перечне задач на завтра, — написал Алексей Вадатурский.
Он возмутился, что последние годы Николаевская «инфекционка» финансировалась по остаточному принципу.
— Отмечу одно: последние четыре года эта больница финансировалась по остаточному принципу. Точнее и не финансировалась вообще. А как еще это назвать, когда за эти годы они получили всего 400 000 гривен?! — возмутился Алексей Вадатурский.
Гендиректор компании «Нибулон», которая занялась подготовкой больницы к эпидемии коронавируса и взяла на себя основную часть расходов, рассказал, какие именно работы будут проведены в течение последующих двух недель.
— Новая кислородная сеть - шанс на жизнь для 80 пациентов. Через две недели будет спроектировано, проведена экспертиза, укомплектовано и смонтировано оборудование для создания кислородной сети на 86 точек подачи кислорода к аппаратам ИВЛ. До 17 апреля планируем завершить эту работу. На самом деле это сверхсложно, но мы это сделаем.
— Новые аппараты ИВЛ. Уже до 16 апреля прибудет первая партия этого оборудования, и оно немедленно будет установлено здесь.
— Новый уровень дезинфекции. Современная электрическая дезинфекционная камера прямо с производства прибудет и уже к 12 апреля будет смонтирована.
— Новые стиральные, сушильная и гладильная машины. Только представьте себе, что сейчас здесь используется оборудование 50-60-х годов. Чтобы решить этот вопрос срочно, я вышел на руководителя компании-поставщика ООО «Лондри Трейд» и по моей просьбе, несмотря на то, что это для больницы, она сняла с продажи и реализовала нам две промышленные стиральные машины, две сушильные и гладильную.Представьте - в пятницу переговоры, а на утро вторника оборудования уже в больнице будет. Теперь больница без нарушения технологии сможет обеспечить надлежащие условия при работе с инфицированным бельем. Дополнительно в этом помещении будет проведен ремонт и восстановлена крыша, на него во время урагана упало дерево и была повреждена линия электропередач.
— Восстановим пандусы и покрытия проезжих частей на территории больницы. Сегодня здесь есть участки, которые «скорая», при необходимости, не может проехать, и чтобы доставить пациентов в реанимационное отделение, медики должны нести их на руках. Мы исправим эту ситуацию. А также передадим больнице электромобиль, чтобы медперсонал мог перевозить ним необходимые вещи.
— Восстановим ограждение по периметру территории. Вы не поверите, но часть бетонного забора вообще отсутствует, а жители прилегающих к территории больницы домов выносили на территорию инфекционной (!) больницы свой мусор! Завтра территория будет должным образом огорожена.
— Отремонтируем пищеблок, — написал Алексей Вадатурский.
По словам Алексея Вадатурского, общая сумма расходов на сегодняшний день составляет 17 миллионов гривен.
— Этот перечень можно еще долго продолжать и сумма наших расходов уже составляет почти 17 миллионов гривен. Но здесь действительно назрела необходимость строить новую больницу. Ее нужно было строить еще в далекие 1994-1996 годы, после холеры, свирепствовавшей в Николаеве, но эпидемия прошла, и чиновники забыли об этой больнице. Но, уважаемые депутаты и чиновники, жизнь снова напоминает вам о необходимости строительства новой инфекционной больницы. Проект есть. Экспертные заключения имеются. Пустые разговоры — в сторону, и выделяйте средства. Стройте. Пока я сделаю все, чтобы люди, которые, не дай Бог, попадут в инфекционную больницу, были уверены, что им здесь помогут, но бактериологические войны только начинаются, поэтому новая, а главное современная больница очень нужна, — написал Алексей Вадатурский.
Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь