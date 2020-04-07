В течение двух недель силами компании «Нибулон» и небезразличных предпринимателей в Николаевском центре лечения инфекционных заболеваний проведут модернизацию на сумму почти 17 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

— Я решу насущные проблемы этой больницы всего за 2 недели. Не просто перечислю средства на какой-то фонд и успокоюсь. Нет! За 2 недели мы выполним работы, которые не выполнялись десятилетиями. И моему коллективу не будет стыдно, как мы помогли этой больнице, и каждый житель области и города будет знать, что получит надлежащее лечение в надлежащих условиях. На этот период больница станет своего рода нашим подразделением. И каждый вечер я буду знать об уже выполненном объеме работ и перечне задач на завтра, — написал Алексей Вадатурский.

Он возмутился, что последние годы Николаевская «инфекционка» финансировалась по остаточному принципу.

— Отмечу одно: последние четыре года эта больница финансировалась по остаточному принципу. Точнее и не финансировалась вообще. А как еще это назвать, когда за эти годы они получили всего 400 000 гривен?! — возмутился Алексей Вадатурский.

Гендиректор компании «Нибулон», которая занялась подготовкой больницы к эпидемии коронавируса и взяла на себя основную часть расходов, рассказал, какие именно работы будут проведены в течение последующих двух недель.

— Новая кислородная сеть - шанс на жизнь для 80 пациентов. Через две недели будет спроектировано, проведена экспертиза, укомплектовано и смонтировано оборудование для создания кислородной сети на 86 точек подачи кислорода к аппаратам ИВЛ. До 17 апреля планируем завершить эту работу. На самом деле это сверхсложно, но мы это сделаем. — Новые аппараты ИВЛ. Уже до 16 апреля прибудет первая партия этого оборудования, и оно немедленно будет установлено здесь. — Новый уровень дезинфекции. Современная электрическая дезинфекционная камера прямо с производства прибудет и уже к 12 апреля будет смонтирована. — Новые стиральные, сушильная и гладильная машины. Только представьте себе, что сейчас здесь используется оборудование 50-60-х годов. Чтобы решить этот вопрос срочно, я вышел на руководителя компании-поставщика ООО «Лондри Трейд» и по моей просьбе, несмотря на то, что это для больницы, она сняла с продажи и реализовала нам две промышленные стиральные машины, две сушильные и гладильную.Представьте - в пятницу переговоры, а на утро вторника оборудования уже в больнице будет. Теперь больница без нарушения технологии сможет обеспечить надлежащие условия при работе с инфицированным бельем. Дополнительно в этом помещении будет проведен ремонт и восстановлена крыша, на него во время урагана упало дерево и была повреждена линия электропередач. — Восстановим пандусы и покрытия проезжих частей на территории больницы. Сегодня здесь есть участки, которые «скорая», при необходимости, не может проехать, и чтобы доставить пациентов в реанимационное отделение, медики должны нести их на руках. Мы исправим эту ситуацию. А также передадим больнице электромобиль, чтобы медперсонал мог перевозить ним необходимые вещи. — Восстановим ограждение по периметру территории. Вы не поверите, но часть бетонного забора вообще отсутствует, а жители прилегающих к территории больницы домов выносили на территорию инфекционной (!) больницы свой мусор! Завтра территория будет должным образом огорожена. — Отремонтируем пищеблок, — написал Алексей Вадатурский.

По словам Алексея Вадатурского, общая сумма расходов на сегодняшний день составляет 17 миллионов гривен.

— Этот перечень можно еще долго продолжать и сумма наших расходов уже составляет почти 17 миллионов гривен. Но здесь действительно назрела необходимость строить новую больницу. Ее нужно было строить еще в далекие 1994-1996 годы, после холеры, свирепствовавшей в Николаеве, но эпидемия прошла, и чиновники забыли об этой больнице. Но, уважаемые депутаты и чиновники, жизнь снова напоминает вам о необходимости строительства новой инфекционной больницы. Проект есть. Экспертные заключения имеются. Пустые разговоры — в сторону, и выделяйте средства. Стройте. Пока я сделаю все, чтобы люди, которые, не дай Бог, попадут в инфекционную больницу, были уверены, что им здесь помогут, но бактериологические войны только начинаются, поэтому новая, а главное современная больница очень нужна, — написал Алексей Вадатурский.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.