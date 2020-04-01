Гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний. В течение двух дней в реанимационном отделении установлены дополнительные точки подачи кислорода, в самом центре подключены дополнительные аппараты ИВЛ, смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны, для медиков заказали дополнительные средства спецзащиты.

Об этом сообщила Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова в Facebook.

— В отделении реанимации установлены дополнительные точки подачи кислорода, возможность подавать кислород больным увеличились в 2 раза. Обеспечены разъемы кислородные дополнительно под два аппарата ИВЛ. В кризисном респираторном центре, который создаётся на базе нашей больницы, (Центр лечения инфекционных заболеваний) надёжно подключены к кислородным концентраторам ещё плюс 2 аппарата (дополнительно, помимо реанимации). Смонтированы конструкции, разделяющие чистые и грязные зоны в новом нашем Центре. Ожидается быстрое выполнение монтажных работ кислородных сетей до 50-55 точек подачи кислорода, после получения проектной документации, - написала Светлана Федорова.

Сейчас в Центре проводятся работы по установке нового оборудования для обеззараживания потенциально опасного материала, которое больница не могла обновить долгие десятилетия.

По словам Светланы Федоровой, специально для николаевского Центра оборудование было заказано в Харькове. В Николаев оно будет доставлено сразу с производства.

— Это помимо костюмов и халатов, которые уже тоже заказаны - наращиваем резерв! Воодушевление персонала сложно передать словами! Морально люди, увидев, что делается, просто воспряли! – добавила Светлана Федорова.

Напомним, «Нибулон» предложил выявлять наличие вирусной инфекции COVID-19 помощью своих аппаратов для проверки генетически модифицированных организмов в составе сельхозпродукции.