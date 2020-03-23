Николаевская аграрная компания «Нибулон» предлагает выявлять наличие вирусной инфекции COVID-19 помощью своих аппаратов для проверки генетически модифицированных организмов в составе сельхозпродукции.

Об этом сообщил генеральный директор «Нибулон» Алексей Вадатурский на своей странице в Facebook.

– Чтобы подтвердить наличие или отсутствие вируса в организме человека, нужно сдать анализ, который отправят в Киев, а потом еще подождать 7-10 дней результаты. И тут я, аграрий, подумал о том, что в нашей компании есть современные приборы, с помощью которых мы определяем наличие генетически модифицированных организмов в сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктах и и др. Поэтому я подключил своих инженеров-химиков изучить возможность определять наличие коронавируса в крови человека, - написал Алексей Вадатурский.

Он подчеркнул, что с помощью одного из аппаратов – амплификатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 года производства (США), можно выявлять коронавирус методом ПЦР. Он считается одним из точных методов выявления геномной РНК вирусов, ныне существующих в мире, поскольку анализирует именно специфический геном SARS-CoV-2, с большой точностью обнаружения от 5 целевых последовательностей.

– Для этого нам нужно закупить всего лишь реагенты для экстракции RNA/DNAVirus и наборы для прямого качественного обнаружения новой РНК коронавируса. Что мы немедленно и сделали, заказав их в количестве 200 проб в Германии. Заказал такое количество, потому что не знаю реальную потребность, а специалисты не проявили энтузиазма. Мы готовы купить и больше реагентов, если нашу инициативу воспримут и поддержат, - добавил он.

Помимо этого, Алексей Вадатурский заявил, что такого уровня оборудования нет ни в городских, ни в областных медицинских учреждениях.

С помощью этого прибора можно провести анализ одновременно 40-48 проб биоматериалов на наличие вируса. Таким образом, за сутки можно делать до 400 образцов только одним аппаратом. Цена одного анализа составит 25 евро.

Однако, как оказалось, принять такой аппарат готова не каждая больница, компания сталкнулась с тремя основными проблемами: отсутствие сертификата, специалистов и желания врачей что-либо менять.

– Мы уже определились с медицинским учреждением, готовым принять такое оборудование, и я уверен, что мы сможем сломать эту закостеневшую бюрократическую машину. По моему глубокому убеждению, нынешняя ситуация с коронавирусом - это прежде всего информационная пандемия планетарного масштаба. За счет такой ситуации в выигрыше фармацевтические гиганты, в проигрыше - экономика и каждый из нас, - считает Вадатурский.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.