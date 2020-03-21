Аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Instagram, сообщают НикВести.

Он отметил, что в течение двух недель в николаевские больницы поступят 15 аппаратов ИВЛ от компании «Нибулон». По его словам, это была личная инициатива Алексея Вадатурского, который предложил городу свою помощь.

– Вчера мы созвонились с Алексеем Вадатурским руководителем компании «Нибулон». Я бы их хотел поблагодарить за то, что они протянули руку помощи, которую даже никто и не просто. Он рассказал о своей инициативе, что хочет купить для больниц города 15 аппаратов ИВЛ. Хочу напомнить, что в прошлом году мы купили на весь город 16 аппаратов. Эти 15 поступят в течение двух недель. Кроме того, он встречался с начальником управления здравоохранения Николаева, и они договорились, что он поможет и купит дополнительные индивидуальные средства защиты для наших медиков, потому что они очень важные люди, - сказал Александр Сенкевич.

Помимо этого, еще несколько аппаратов будут поставлены в больницы от торговой компании «Эпицентр».

– «Эпицентр» обещал также дополнительно поставить в городские больницы аппараты ИВЛ. Они также помогают доставать специальные аппараты опрыскиватели, которыми можно будет опрыскать больницы обеззараживающими средствами, - добавил мэр.

Также Александр Сенкевич подчеркнул, что в Viber был создан чат, в который подключаются представители николаевского бизнеса и предлагают свою помощь в борьбе с инфекционным заболеванием.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, почему покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.