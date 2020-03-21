Виктория Москаленко

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, почему покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.

Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном сегодня, 21 марта, на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Николаевский областной совет собирается потратить 560 тысяч гривен на покупку нового легкового авто.

— Не читайте громкие заголовки. Узнавайте суть. Сейчас объясню, почему было принято такое решение и почему Москаленко как глава областного совета объявила тендер на покупку этого кроссовера Renault Duster. Это абсолютно простой автомобиль, который необходим всем нам. Эта машина не для Москаленко. Эта машина - коммунальная собственность. Это решение было принято еще в прошлом году, в декабре, депутатами областного совета, о закупке двух автомобилей. До этого времени в областном совете вообще не было автомобилей. Для чего эти автомобили планировались? Для областной государственной администрации, для того, чтобы передать эти машины тем, кто дефектует дороги. Но, это было принято решение в декабре. Почему я приняла решение два дня назад? Потому что неделю я занималась работой, которую должны были выполнять аппарат государственной администрации, обздрав и все другие инстанции. А они просто ходили на пресс-конференции онлайн, надевали маски и не видели ничего, что делается для защиты от коронавируса. Я скажу вам так, три дня назад в нашу инфекционную больницу медсестры и медики не знали, как добраться. Когда был запрет и прекращены все перевозки. И я решила, что сейчас необходимо купить машину, чтобы потом передать ее для нужд нашим медикам, чтобы в условиях, когда будет глобальное окончательное решение приостановить все транспортные перевозки, эта машина сможет спасать жизни людей и доставить медиков на работу. Знаете, как сегодня медики доезжают до своей работы? Об этом все молчат. Я два дня назад, перед тем, как объявить этот тендер, позвонила областной государственной администрации, начальнику управления инфраструктуры: «Мы будем что-то решать с тем, как медиков доставлять?». Никто об этом не хочет даже слышать. «Мы думаем». И я приняла решение. Я сделала так, чтобы сегодня перевозчик заключил договор с нашей больницей. И сегодня уже четвертые сутки наши медики из Витовского района, медсестры, из Николаевкого района, Новоодесского, Баштанского районов достаются до инфекционной больницы. Об этом кто-то знает? Нет. Потому что я об этом не кричу на каждом шаге, потому что это моя работа, - сказала Виктория Москаленко.

Глава облсовета отметила, что считает правильным решением купить недорогой транспорт, потому что он еще пригодится и будет важным.

— Я верю, что мы переживем этот вирус. И после этого эта машина будет экономить ваши деньги, деньги плательщиков налогов. Потому что сегодня облсовет заказывает такси у КП «Фармация», и это больше 800 тысяч гривен на год. А этот Дастер, который мы запланировали купить, стоит больше 500 тысяч гривен, это один раз мы покупаем машину, которая потом служит. В Киеве уже оглашена чрезвычайная ситуация, и уже планируется полностью остановить весь транспорт. Давайте подумаем, как мы будем выходить из ситуации. Хотелось бы, чтобы все критически думали, как нам дальше выживать в условиях кризиса, как нам дальше нести ответственность за наших граждан. Подумайте, для чего это делается? Для чего отвлекается внимание от Москаленко? Вы думаете, что когда я оглашала этот тендер, я не понимала, что это открыто и прозрачно? Но я несу ответственность за это решение. И я уверена, что это правильное решение. И это и есть настоящий руководитель, который будет отвечать за свое решение, а не подстраиваться под электорат. Сегодня эта машина будет куплена, я надеюсь, что тендер состоится. Она будет крайне необходима нашим медикам для перевозок. В дальнейшем мы с депутатским корпусом решим этот вопрос. Пир во время чумы - это немного другое. Пир во время чумы - это когда две недели нет главы администрации на месте, представителя Зеленского в области, и все молчат. И те, кто пишет про пир во время чумы, об этом молчат, - сказала Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.