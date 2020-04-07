Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.

Об этом сообщает Лига.

Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе.

Напомним, что Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине.