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Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.
Об этом сообщает Лига.
Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.
Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе.
Напомним, что Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине.
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Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.
Об этом сообщает Лига.
Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.
Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе.
Напомним, что Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь