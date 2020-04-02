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Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на странице в Facebook.
Правительство решило ввести временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречки шелушенного. Соответствующие изменения были внесены в приложение к постановлению об объемах квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году.
— Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан), — отметили в министерстве.
Кроме того, в правительстве планируют призвать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.
Напомним, ранее Кабинет Министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины.
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Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на странице в Facebook.
Правительство решило ввести временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречки шелушенного. Соответствующие изменения были внесены в приложение к постановлению об объемах квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году.
— Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан), — отметили в министерстве.
Кроме того, в правительстве планируют призвать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.
Напомним, ранее Кабинет Министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины.