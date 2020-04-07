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Треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.
Об этом свидетельствует экспрес-опрос Европейской бизнес ассоциации среди 155 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, передаёт Интерфакс-Украина.
Согласно результатам опроса, который был проведен с 24 по 30 марта, 78% сообщают о потере до 75% доходов, 18% - рассматривают вариант закрытия бизнеса, 4% фиксируют увеличение прибыли.
Среди респондентов 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% собственников бизнеса сохранят выплаты в нынешнем размере, указала ЕБА.
— Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.
В то же время 47% собственников малого бизнеса будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период, а 22% будут вынуждены закрыть бизнес.
Напомним, что Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.
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Треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.
Об этом свидетельствует экспрес-опрос Европейской бизнес ассоциации среди 155 представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, передаёт Интерфакс-Украина.
Согласно результатам опроса, который был проведен с 24 по 30 марта, 78% сообщают о потере до 75% доходов, 18% - рассматривают вариант закрытия бизнеса, 4% фиксируют увеличение прибыли.
Среди респондентов 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% собственников бизнеса сохранят выплаты в нынешнем размере, указала ЕБА.
— Период карантина действительно очень сложный, особенно для таких компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий пока нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.
В то же время 47% собственников малого бизнеса будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период, а 22% будут вынуждены закрыть бизнес.
Напомним, что Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны. Запрет действует до 31 августа 2020 года.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь