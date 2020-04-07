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В «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.
В компании связывают падение цен с несколькими факторами - теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.
— Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. «Нафтогаза» ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета, - сообщили в компании.
Напомним, что Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ.
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В «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.
В компании связывают падение цен с несколькими факторами - теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.
— Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. «Нафтогаза» ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета, - сообщили в компании.
Напомним, что Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь