В «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

В компании связывают падение цен с несколькими факторами - теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

— Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. «Нафтогаза» ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета, - сообщили в компании.

Напомним, что Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ.